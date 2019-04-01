تراوري يقود بيراميدز لتخطي عقبة بتروجت

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تحرير:علي الزيني ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
بيراميدز
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره بتروجت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، سجل إيريك تراوري هدفي الضيوف، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 51 نقطة، وظل في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، في المقابل تجمد رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.
بداية المباراة جاءت هادئة من لاعبي الفريقين، مع استحواذ نسبي من لاعبي بيراميدز، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى بتروجت، الذي اعتمد على التكتل الدفاعي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. بداية الشوط الثاني، لم تختلف عن الأول، حتى جاءت الدقيقة 59 التي شهدت نزول إيريك تراوري، بدلًا من محمد فاروق، وفي الدقيقة
بداية المباراة جاءت هادئة من لاعبي الفريقين، مع استحواذ نسبي من لاعبي بيراميدز، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى بتروجت، الذي اعتمد على التكتل الدفاعي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
بداية الشوط الثاني، لم تختلف عن الأول، حتى جاءت الدقيقة 59 التي شهدت نزول إيريك تراوري، بدلًا من محمد فاروق، وفي الدقيقة 62 منع أحمد الشناوي، حارس بيراميدز هدفا محققا، بعدما تصدى ببراعة لتسديدة زولا لاعب بتروجت داخل منطقة الجزاء.
ايريك تراوري لم ينتظر سوى 4 دقائق، منذ مشاركته، حتى سجل هدف التقدم، لفريق بيراميدز بعدما استقبل عرضية بينافينتي من الجهة اليمنى، برأسية متقنة داخل الشباك، وفي الدقيقة 67 عزز تراوري تقدم فريقه بهدف ثان، بعدما استقبل تمريرة عمر جابر، برأسية اصطدمت بالدفاع مرت على يمين الحارس داخل الشباك.
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