انت الان تتابع تراوري يقود بيراميدز لتخطي عقبة بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

بيراميدز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره بتروجت، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، سجل إيريك تراوري هدفي الضيوف، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 51 نقطة، وظل في المركز الثالث بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الزمالك المتصدر، في المقابل تجمد رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

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بداية المباراة جاءت هادئة من لاعبي الفريقين، مع استحواذ نسبي من لاعبي بيراميدز، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى بتروجت، الذي اعتمد على التكتل الدفاعي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. بداية الشوط الثاني، لم تختلف عن الأول، حتى جاءت الدقيقة 59 التي شهدت نزول إيريك تراوري، بدلًا من محمد فاروق، وفي الدقيقة