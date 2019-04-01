الترجي يتوج بكأس السوبر التونسي على حساب البنزرتي

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تحرير:أحمد سعيد ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م
الترجي والبنزرتي
توج فريق الترجي الرياضي التونسي بكأس السوبر التونسي، وذلك بعدما حقق الفوز على منافسه فريق البنزرتي، بهدفين مُقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب نادي الدحيل بدولة قطر، وذلك بعد أيام قليلة من خسارته لقب السوبر الإفريقي على يد الرجاء البيضاوي المغربي، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الغرافة. وكان من المفترض أن يواجه الترجي كونه بطل الدوري نظيره الإفريقي كونه بطل الكأس، ولكن الأخير رفض خوض المباراة بتحكيم تونسي، بعدها رفض النجم الساحلي، وصيف الكأس المشاركة في السوبر بسبب ضغط المباريات، ليتم الاستقرار أخيرا على البنزرتي.
افتتح التسجيل للترجي اللاعب أنيس البدري في الدقيقة 13 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وعزز طه ياسين الخنيسي النتيجة لأبناء الدم والذهب في الدقيقة 16 من انفراد صريح بمرمى فريق البنزرتي، ثم قلص عبد الحليم الدراجي، النتيجة لصالح فريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة. فيديو : هدف #الترجي
افتتح التسجيل للترجي اللاعب أنيس البدري في الدقيقة 13 من تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، وعزز طه ياسين الخنيسي النتيجة لأبناء الدم والذهب في الدقيقة 16 من انفراد صريح بمرمى فريق البنزرتي، ثم قلص عبد الحليم الدراجي، النتيجة لصالح فريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 34 من عمر المباراة.
فيديو : هدف #الترجي 2 - 0 #البنزرتي الدقيقة 17 في #كأس_السوبر_التونسي pic.twitter.com/9s7Yaxf2ro— قنوات الكاس (@alkasschannel)
فيديو : هدف #الترجي 2 - 0 #البنزرتي الدقيقة 17 في #كأس_السوبر_التونسي pic.twitter.com/9s7Yaxf2ro— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 1, 2019
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