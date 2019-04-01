انت الان تتابع لف وارجع.. الأمن يرفض تغيير ملعب الاتحاد والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٢٧ م
الأهلي
رفضت الجهات الأمنية نقل مباراة الاتحاد السكندري مع الأهلي ضمن الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم (2018-2019)، إلى استاد حرس الحدود بالماكس، وتقرر إقامة المباراة في موعدها غدًا باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، كما كان مقررا لها من قبل. وتمسك نادي الاتحاد السكندري بإقامة المباراة بحضور الجمهور بعد أن تم بيع حصته من تذاكر المباراة وإرسال الدعوات المخصصة للنادي الأهلي، في ظل رفض الجهات الأمنية دخول جماهير استاد الماكس وفقًا للاتفاق المُجرى سابقًا.
في الوقت نفسه يواصل المسؤولون باستاد برج العرب تجهيز الملعب حتى يكون جاهزًا لمباراة الغد، على أن يتم نقل جميع مباريات الدوري بعدها إلى استاد الماكس بدون جمهور لمواصلة تجهيز ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين في حالة موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامتهما ببرج العرب يومي 13
في الوقت نفسه يواصل المسؤولون باستاد برج العرب تجهيز الملعب حتى يكون جاهزًا لمباراة الغد، على أن يتم نقل جميع مباريات الدوري بعدها إلى استاد الماكس بدون جمهور لمواصلة تجهيز ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين في حالة موافقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على إقامتهما ببرج العرب يومي 13 و 14 أبريل الحالي، وفي حالة رفضه ستقام المباراتان باستاد السويس.
وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الاتحاد السكندري مع الأهلي في السابعة والنصف مساء غد بدلا من الثامنة مساء، نظرا لارتباط النادي الأهلي بالسفر إلى جنوب إفريقيا بعد المباراة مباشرة.
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