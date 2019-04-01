“العميد” إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بريمونتادا مثيرة أمام الباطن

جدة - عمرو شويل تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على الباطن 4 – 3.

تقدم يوسف سامي الشمري لاعب الباطن بالهدف الأول في الدقيقة 11، وأضاف كريسان دا كروز الهدف الثاني للباطن في الدقيقة 38، قبل أن يقلص اليكساندر بريوفيتش النتيجة إلى 1/2 من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

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وتعادل إليكساندر بريوفيتش للاتحاد في الدقيقة 58.

وسجل منصور الحربي الهدف الثالث للنصر في الدقيقة 69 وأضاف روماريو ريكاردو دا سيلفا الهف الرابع في الدقيقة 72.

في جين قلص جونثان بينتس النتيجة إلى 3/4 في الدقيقة 75.