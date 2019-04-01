الان تتابع برباعية في الجيل.. النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على الجيل 4 – 0. سجل فهد محمد الجميعة الهدف الأول لنادي النصر، في الدقيقة 10، وأضاف بيتروس ماثيوس الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 73. ووقع عبدالرزاق حمدالله الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 86. وسجل بيتروس ماثيوس الهدف الرابع في الدقيقة 90.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برباعية في الجيل.. النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.