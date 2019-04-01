شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يفوز على نيوكاسل بثنائية.. و«النني» يعود للمشاركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أرسنال الإنجليزي الفوز على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب «الإمارات» في ختام مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

شهد الشوط الأول أفضلية لصالح أرسنال الذي سجل هدف التقدم عن طريق أرون رامزي لكن أُلغي بداعي الخطأ على لاعب نيوكاسل، ثم أبعد الحارس لينو تسديدة أرضية من روندون من داخل منطقة الجزاء إلى ركنية.

واستطاع فريق أرسنال أن يسجل هدف التقدم عن طريق آرون رامزي في الدقيقة 30 من زمن المباراة، بعد هجمة سريعة انتهت إلى رامسي الذي سدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

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وفي الشوط الثاني من المباراة، تواصلت أفضلية فريق أرسنال من حيث السيطرة والاستحواذ على الكرة، لكنه لم يخلق فرصًا حقيقية وسط تراجع من جانب فريق نيوكاسل، وبعدها سدد أوباميانج كرة قوية أبعدها الحارس بصعوبة.

وشارك الننى مع الجانرز كبديل لآرون رامسى، في الدقيقة 67 من زمن المباراة، وكان الننى غاب عن المشاركة مع أرسنال في المواجهات الأربع الأخيرة بالبريميرليج، وكان آخر ظهور للمحترف المصرى في مواجهة هيدرسفيلد تاون في 9 فبراير الماضى بالجولة الـ 26 من المسابقة.

وفي الدقيقة 83 سجل فريق أرسنال عن طريق ألكسندر لاجازيت، هدفًا ثانيًا بطريقة رائعة، مستغلاً رأسية من أوباميانج قبل أن يخطف الكرة ويضعها من فوق الحارس، لينتهي بعدها اللفاء بفوز المدفعجية 2-0.

بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين فقط عن فريقي توتنهام ومانشستر يونايتد، في حين تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة 35 في المركز الرابع عشر.