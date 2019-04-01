شكرا لقرائتكم خبر عن إيريك تراوري «البديل» يقود بيراميدز للفوز على بتروجت بهدفين في الدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره بتروجت، بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الأسبوع الـ 27 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

الفوز جاء بعد دخول اللاعب إيريك تراوري كبديل في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وأحرز هدفي بيراميدز، في الدقيقتين 64 و67.

بهذا الفوز، يرفع بيراميدز رصيده من النقاط إلى 51 في المركز الثالث، بينما يقف رصيد بتروجت عند النقطة 25 محتلًا المركز الـ16.