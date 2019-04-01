شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتلقى موافقة رسمية لإقامة المعسكر المقبل في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض هانى رمزى، المدرب العام للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، التعليق على المستوى الفنى لمباراة القمة، والتى أقيمت مؤخرا على أرض ملعب برج العرب بالإسكندرية وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال رمزي إن الظروف الجوية وتحول الملعب إلى بركة مياه وتأثر أداء اللاعبين بسوء أرضية الملعب ألقت بظلالها على مستوى اللاعبين خلال المباراة.

وتابع: "اللاعبون كان لديهم الكثير، ليقدموه ومحاولاتهم المستمرة في الظهور بشكل أفضل طوال الـ90 دقيقة، ولكن أرضية الملعب والمطر منعتهم من الظهور بالصورة المنتظرة".

وذكر أن هناك لاعبين ظهرا بمستوى طيب هما ثنائى الزمالك حازم إمام وعبدالله جمعة، بالإضافة إلى حسام عاشور ورمضان صبحى.

وطالب مدرب المنتخب هؤلاء اللاعبين بمواصلة العروض القوية في مباريات فريقهم الفترة المقبلة، وقبل بدء المعسكر المقبل، حتى يكونوا ضمن صفوف الفراعنة. وكشف رمزى أن خافيير أجيرى تحدث معه عقب المباراة وتحديد مستوى بعض اللاعبين أثناء المباراة، ومدى وجود عناصر جديده تستحق أن تنضم لصفوف المنتخب الفترة المقبلة.

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في سياق آخر، أرسل اتحاد الكرة عدة مخاطبات لبعض الاتحادات الأفريقية المختلفة من أجل التنسيق على إقامة 3 أو 4 مباريات ودية قبل بدء نهائيات البطولة الأفريقية.

ورفض إيهاب لهيطة الكشف عن هوية هذه المنتخبات وقال، في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: الوقت مازال مبكرا جدا للحديث عن المنتخبات التي وافقت على خوض مباريات ودية أو المنتخبات التي رفضت، وقال: ما يهم الجهاز الفنى هو التوصل لاتفاق مع بعض المنتخبات القوية لخوض سلسلة من المباريات الودية قبل انطلاق البطولة من أجل تجهيز اللاعبين واختيار التشكيل الأنسب للمباريات الرسمية. وكشف مدير المنتخب أن المنتخب تلقى موافقة رسمية من قبل مسؤولى اتحاد الكرة بشأن إقامة المعسكر المقبل بالقاهرة، لكون المنتخب يخوض مبارياته بالعاصمة، وتحديدا على استاد القاهرة، وهو الطلب الذي تقدم به الجهاز الفنى منذ فترة قليلة ورغبته في عدم خوض المعسكر المقبل في برج العرب كما هو المعتاد.

في سياق آخر، دخل منتخب الشباب مواليد 2001 معسكرا مغلقا بالإسكندرية، استعدادا لدورة شمال أفريقيا التي تنطلق السبت المقبل، وذلك في الفترة من 6 إلى 14 أبريل المقبل بمشاركة خمسة منتخبات هي: مصر مستضيف البطولة، والجزائر والمغرب وكينيا وتنزانيا. وتقام البطولة بنظام الدورى من دور واحد.

وسوف يلعب المنتخب الوطنى للشباب أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب كينيا يوم 6 أبريل، ثم يواجه تنزانيا يوم 8 أبريل، ثم يستأنف مبارياته في البطولة أمام المغرب يوم 12 أبريل، ويختتم مبارياته أمام الجزائر يوم 14 أبريل.

وأكد مجدى عبدالغنى، عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم والمشرف العام على منتخب الشباب، أنه تم دعم منتخب الشباب بكافة الإمكانيات من أجل الفوز بهذه البطولة الودية التي تنظمها مصر، ولكى تأتى هذه البطولة بثمارها في عمل احتكاك قوى لهذا المنتخب قبل الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا 2021، حيث إن معسكر المنتخب يستمر لمدة أسبوعين من أول إبريل، ويخوض خلاله المنتخب 4 مباريات خلال البطولة، وذلك ضمن البرنامج طويل المدى الذي أعده المدير الفنى.

يأتى هذا المعسكر الذي تتخلله المشاركة في بطولة شمال إفريقيا في إطار خطة إعداد بناء وتطوير منتخب قوى يمثل مصر في السنوات المقبلة، وهو ما دفع ربيع ياسين للبحث عن اللاعبين المميزين في عدة قطاعات في مختلف المحافظات المصرية.