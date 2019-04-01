شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقترب من ضم «جابر» بعد تألقه مع المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

اقترب مسؤولو نادى بيراميدز من التعاقد مع إسلام جابر، صانع ألعاب مصر المقاصة والمعار لصفوف الداخلية خلال الموسم الحالى ولاعب المنتخب الوطنى. وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب أبدى ترحيبا بالانضمام لفريق بيراميدز بعد الجلسة التي جمعته مع أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، والتى شهدت حصول اللاعب على مقدم تعاقد، كما حصل على وعد من إدارة بيراميدز بحسم الصفقة مع إدارة المقاصة في نهاية الموسم الحالي، والموافقة على المطالب المادية التي سيضعها الفريق الفيومى.

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وأكد وليد هويدى، مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، أن مصير اللاعب في يد الجهاز الفنى للفريق، وهو الوحيد الذي سيحدد موقف اللاعب من العودة للفريق الفيومى أو الانتقال لبيراميدز، وقال: «رغم المستوى الطيب الذي يقدمه اللاعب مع الداخلية، وهو ما أجبر الجهاز الفنى للمنتخب على ضمه المعسكر الأخير، إلا أن مسألة عودته للمقاصة في يد طلعت يوسف».

وتابع: «لن نحدد حاليا المقابل المادى نظير الاستغناء عن اللاعب، خصوصا أن المدير الفنى لم يبدِ رأيه في انتقال اللاعب»، مفضلا تحديد مصير اللاعب عقب نهاية الموسم.

وكشف مدير الكرة أن بيراميدز فقط من يريد الحصول على خدمات اللاعب، ونعلم جيدا أن ناديى الاهلى والزمالك فاتحا اللاعب في التعاقد معهما، إلا أن بيراميدز أكثر جدية في التفاوض مع اللاعب. يذكر أن إسلام جابر كان قريبا من الانتقال لصفوف بيراميدز خلال انتقالات الشتاء قبل أن تتعطل الصفقة في اللحظة الأخيرة.