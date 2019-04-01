شكرا لقرائتكم خبر عن مصر المقاصة يطالب بتحديد مصير مباراته أمام الأهلي في الجولة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، رضاه بعد التعادل السلبى مع الجونة، في ظل عدم ظهور أكثر من لاعب بشكل جيد خلال اللقاء، وغياب بعض العناصر الأساسية عن المباراة.

وأشار يوسف إلى أن مباراة الجونة غلب عليها طابع العصبية، والعنف الزائد، وهو ما أثر سلبيا على اللقاء، معترفا بأن هناك العديد من الأخطاء والسلبيات، خاصة في التمرير بداية المباراة وسيعمل على علاجها خلال المرحلة المقبلة.

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وذكر يوسف أن فريقه كان قادرا على الفوز، لو تم استغلال الثلاث فرص المحققة التي سنحت للاعبيه خلال اللقاء.

من جانبه، كشف وليد هويدى، مدير الكرة للمقاصة، أن الفريق سوف يحصل على راحة سلبية يومى الثلاثاء والأربعاء، والعودة بعد انتهاء الراحة ويستأنف التدريبات استعدادا لمواجهة الأهلى، المقرر لها الثلاثاء 9 إبريل المقبل، ضمن مواجهات الأسبوع 28، في حالة إقامتها بموعدها وعدم تأجيلها. وأشار هويدى إلى أن ناديه لم يصل له أي قرار من لجنة المسابقات، بخصوص تأجيل مباراة الأهلى المقبلة، مؤكدا أنه في حالة التأجيل سيواصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت، والمقرر لها 15 إبريل، مطالبا مدير الكرة، عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بتأكيد إقامة المباراة أو تأجيلها كما يتردد حتى يتسنى للفريق الاستعداد بكل قوى.

وأدى لاعبو الفريق الأول ممن لم يشاركوا في مباراة الجونة تدريباتهم الاثنين.

بينما خاض اللاعبون الذين شاركوا أمام الجونة تدريبا استشفائيا، بينما يخوض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من المباراة تدريبا قويا، لتجهيزهم فنيا وبدنيا للمباريات المقبلة.