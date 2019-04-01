آرسنال يحطم دفاعات نيوكاسل في طريقه للمركز الثالث

اقتنص آرسنال المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم الإثنين على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2-0، على ملعب الإمارات، في ختام الجولة 32 من البطولة.

وأحرز الويلزي آرون رامزي (30) والفرنسي ألكسندر لاكازيت (82) هدفي المباراة.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال إلى 63 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث على حساب توتنهام ومانشستر يونايتد (61 نقطة لكل منهما)، أما نيوكاسل فتجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز 14.

واعتمد مدرب آرسنال أوناي إيمري، على طريقة اللعب 3-4-3، فتكون الخط الخلفي من الثلاثي سوكراتيس باباستاثوبولوس وشكودران موستافي وناتشو مونريال، وتقدم الظهيران أينسلي مايتلاند نايلز وسياد كولاسيناتش لتقديم الدعم الهجومي، مقابل تمركز الفرنسي ماتيو جوندوزي في وسط الملعب.

هذا الأمر منح رامزي حرية التحرك نحو المواقع الأمامية ومساعدة الثلاثي الهجومي المكون من مسعود أوزيل وأليكس أيوبي وألكسندر لاكازيت، في ظل جلوس الجابوني بيير إيميريك أوباميانج على مقاعد البدلاء.

في الناحية المقابلة، لجأ مدرب نيوكاسل رافائيل بينيتيز إلى طريقته الدفاعية المعتادة 5-4-1، فوقف كل من فلوريان ليجين وجمال لاسيليس وبول دوميت في عمق الدفاع بدعم من الظهيرين دي أندري ييدلين ومات ريتشي، ولعب كل من ميجيل ألميرون وأيوزي بيريز على الجناحين، مقابل تمركز محمد ديامي وأيزاك هايدن في منتصف الملعب، وتواجد الفنزويلي سالومون روندون وحيدا كرأس حربة.

الشوط الأول

وسيطر آرسنال على مجريات الشوط الأول بوضوح، وألغى له الحكم هدفا في الدقيقة 13 أحرزه رامزي، بعد خطأ قبل تسجيل الهدف على سوكراتيس.

وتواصلت هيمنة أصحاب الأرض، لكن إيجاد المساحات في الثلث الأخير من الملعب كان أشبه بالمهمة المستحيلة، وسط اكتظاظ لاعبي نيوكاسل داخل وحول منطقة جزائهم.

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وكان لابد لآرسنال من الاعتماد على اللمحات الفنية من أجل كسر صمود منافسه، وهو ما تحقق في الدقيقة 30، عندما مرر رامزي كرة جميلة للغاية إلى لاكازيت داخل المنطقة الجزاء، لكن الدفاع قطعها من أمام المهاجم الفرنسي لتعود إلى اللاعب المنتقل إلى يوفنتوس الموسم المقبل، والذي سدد كرة زاحفة ارتطمت بالقائم البعيد ودخلت الشباك.

وكاد رد نيوكاسل أن يأتي سريعا بعدما استغل روندون تلكأ سوكراتيس في إبعاد الكرة لينفرد قبل أن يسدد نحو القائم القريب ويقوم الحارس الألماني بيرند لينو بإبعاد محاولته.

وأحدثت هجمة من آرسنال دربكة داخل منطقة جزاء الضيوف، لتصل الكرة إلى أيوبي الذي مررها أمام المرمى برأسه لكن الحارس مارتن دوبرافكا سيطر عليها دون إزعاج في الدقيقة 39، وحرم ريتشي الفريق المضيف من إحراز هدف ثان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما أبعد برأسه محاولة لاكازيت التي تخطت الحارس.

الشوط الثاني

لم يحدث جديدا مع بداية الشوط الثاني، وأجرى آرسنال تبديله الأول بإشراك أوباميانج مكان أيوبي، وطالب جمور الفريق اللندني بركلة جزاء بعد لمسة يد على دوميت لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب في الدقيقة 63، ودخل المصري محمد النني مكان رامزي، وأنقذ دوبرافكا مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 73، بعد هجمة مرتدة ومحاولة مميزة من أوزيل.

وتحولت طريقة لعب نيوكاسل إلى 4-3-3 مع دخول البرازيلي كينيدي مكان ريتشي، لكن خطورة آرسنال في المرتدات صعبت على الضيوف مهمة تقليص الفارق، فتلقى مرماهم هدفا ثانيا في الدقيقة 83، عندما تبادل لاكازيت الكرة بطريقة أنيقة مع أوباميانج، قبل أن يضع الكرة من فوق الحارس إلى داخل الشباك.

وشارك الأرميني هنريك مخيتريان في تشكيلة آرسنال بالدقائق الأخيرة مكان أوزيل، وألغى الحكم هدفا جديدا للجانرز بعد إعاقة دوبرافكا من قبل لاكازيت قبل النهاية بـ 3 دقائق.