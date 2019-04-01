سبعة تغييرات متوقعة في صفوف ريال مدريد أمام فالنسيا

سيواصل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد رهانه على سياسة التناوب بعد استخدام 19 لاعبًا في أول مباراتين خاضهما الفريق تحت قيادته منذ عودته لتدريبه؛ لذا فمن المتوقع أن يدفع بسبعة تغييرات في مواجهة فالنسيا، الأربعاء، بالجولة 30 من الليجا، على ملعب ميستايا.

وتتبقى خمسة أسماء لم تشارك حتى الآن مع زيدان منذ عودته، وتشمل البلجيكي تيبو كورتوا، وداني كارفاخال، وفينيسيوس جونيور، بسبب الإصابة، وخيسوس باييخو، وسرخيو ليون.

ومن المؤكد أن يعود كيلور نافاس لحراسة عرين الفريق بعد الفرصة التي منحها المدرب لابنه لوكا زيدان أمام هويسكا أمس في الليجا.

Advertisements

وستشمل التغييرات غالبًا إدخال رفائيل فاران في التشكيل، خاصة بعد بطاقة ناتشو الصفراء أمام هويسكا، واللعب بالثلاثي كاسيميرو، وتوني كروس، ولوكا مودريتش في وسط الملعب، بعد الراحة التي منحها لهم في أعقاب فترة الاستحقاقات الدولية.

وستكتمل تغييرات زيدان غالبا بإشراك سرخيو ليون، مع إبقاء البرازيلي مارسيلو على الدكة، بعدما ارتكب أخطاءً دفاعية عدة أمام هويسكا، وكذلك الدفع بلوكاس فاسكيز في الهجوم، بينما من المتوقع أن يبدأ جاريث بيل المباراة على دكة البدلاء.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة متأخرًا بنقطتين عن جاره أتلتيكو، فيما يتصدر برشلونة المسابقة بـ69 نقطة.