أحمد حسن: بيراميدز ينافس على الدوري.. واستفدنا من تعادل القمة

صرح أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة لبيراميدز، أن الفريق ينافس على بطولة الدوري المصري في أول مواسمه بالمسابقة، مشيرًا إلى أن النادي استفاد من تعادل الزمالك والأهلي في القمة 117.

بيراميدز عاد لملاحقة الزمالك والأهلي بالفوز على بتروجيت بثنائية نظيفة، ليرتفع رصيده إلى 51 نقطة خلف ثنائي القمة مباشرةً، لكن الفريق الوليد هذا الموسم لعب مباراتين أكثر من قطبي الكرة المصرية.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية لـ"أون سبورت" بعد المباراة: "حققنا فوزا هاما بعد غياب 36 يومًا عن المشاركة، حيث خضنا آخر مباراة يوم 24 فبراير (حين فاز بيراميدز على المقاولون 1-0)".

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وأضاف: "خضنا اللقاء وكأنها في موسم جديد أو فترة إعداد جديدة، لكن حققنا أكثر من شيء إيجابي على رأسهم استعادة الثقة والاستمرار في المنافسة، بالتأكيد ننافس بقوة على لقب البطولة هذا الموسم وكل المباريات المقبلة أصبحت صعبة".

وأوضح: "قدمنا مباراة جيدة أمام بتروجيت خاصةً في الشوط الثاني الذي حصلنا خلاله على أكثر من فرصة، وأوجه الشكر إلى بتروجيت على الظهور بهذا الشكل في ظل الإمكانيات التي يتمتعون بها".

وانتقل أحمد حسن للحديث عن مباراة القمة في ختام تصريحاته قائلا: "الأجواء التي لُعبت خلالها كانت صعبة ونتمنى الاستفادة من أخطائنا، لكن التعادل مفيد لنا حتى نستمر في المنافسة ونعوض النقاط التي أهدرناها بعدما خسر الأهلي والزمالك نقطتين".