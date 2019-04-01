شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل النصر والاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

تأهل النصر والاتحاد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بعد فوزهما على الجيل والباطن ضمن دور الثمانية من المسابقة .

وعلى استاد الملك فهد الدولي بالرياض، تخطي النصر عقبة ضيفه الجيل بالفوز برباعية دون رد جاءت عن طريق اللاعب فهد الجميعة بعد 10 دقائق من انطلاقة المباراة وبيتروس ماتيوس "هدفين" وعبدالرزاق حمدالله في الدقائق 75 و86 و90 .

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وفي جدة وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، حوّل الاتحاد تأخره بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 4-3 على حساب ضيفه الباطن .

وتقدم الباطن بثنائية عن طريق يوسف الشمري وكريسان دا كروز في الدقائق 11 و38 ، بينما سجل الاتحاد 4 أهداف متتالية بواسطة كل من ألكساندر بريوفيتش هدفين ، ومنصور الحربي ورومارينهو في الدقائق 44 و58 و69 و72.

وسجل الباطن هدفا ثالثاً بواسطة اللاعب جوناثان قبل النهاية بربع ساعة لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 4-3.