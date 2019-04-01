الهلال ينجو من النواخذة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)تأهل فريق الهلال إلى الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم، ضمن دور الثمانية من المسابقة.
وجاءت المباراة قوية بين الفريقين وامتدت لوقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل منهما، حيث تقدم محمد مرزوق الكويكبي بهدف للاتفاق من ضربة جزاء في الدقيقة 28، ثم أدرك الهلال التعادل عن طريق محمد الشلهوب في الدقيقة 65، ثم تقدم الاتفاق مرة أخرى بالدقيقة 86 عن طريق الأرجنتيني جوانكا، وقبل نهاية المباراة أدرك محمد جحفلي هدف التعادل للهلال في الدقيقة 95، ثم لجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي، الذي حسمه الهلال لصالحه بهدف في الدقيقة 105 عن طريق البيروفي كاريلو.
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