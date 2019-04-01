شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكسب مؤجلة الفيحاء والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - تغلب فريق الأهلي على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد اليوم في مباراة مؤجلة من الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وتمكن اللاعب دجانيني تفاريس من تسجيل الأول في الدقيقة (39)، قبل أن يُضيف حسين المقهوي الثاني في الدقيقة (88) من عمر هذه المواجهة، رافعا رصيد فريقه إلى 43 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد الفيحاء عند 22 نقطة في المركز الـ15.

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