رؤساء أوائل الدوري يتصدرون غير المنضبطين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

لم يتوقف السباق بين ناديي الهلال والنصر على حصد الألقاب في كرة القدم والألعاب الأخرى، وإنما امتد التنافس إلى ما هو أخطر.

فبعد أن تصدر النصر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم حتى نهاية الجولة الـ25 منه برصيد 58 نقطة، وتراجع الهلال إلى الوصافة بفارق نقطة وحيدة، تصدرت إدارة النصر برئاسة سعود السويلم، قائمة إدارات الأندية الأكثر حصولا على عقوبات انضباطية من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ولحقت بها إدارة الهلال برئاسة الأمير محمد بن فيصل في المركز الثاني، فيما حلت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان في المركز الثالث.

ومعظم العقوبات والغرامات المالية التي فرضت على رؤساء الأندية أو أعضاء مجالس هذه الإدارات، انحصرت في تصريحات أو تغريدة مسيئة أو مخالفة للوائح وتكرار هذه المخالفة.

المضحك والمحزن في الوقت نفسه، أن ترتيب الثلاثة الأوائل في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هو نفس ترتيب الثلاثة الأوائل من حيث حصول إدارات الأندية على عقوبات انضباطية.

ورغم أن أندية مهددة بالهبوط مثل الفيحاء والباطن وأحد بقيت متذيلة فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنها غابت عن عيون لجنة الانضباط ولم تجبرها على إصدار قرارات أو غرامات بحق إداراتها.

كما بقيت أيضا إدارات الفيصلي والفتح والاتفاق والقادسية والحزم ملتزمة باللوائح والتعليمات بعيدة عن تشويه عملها، ولم تنل أي عقوبات من لجنة الانضباط والأخلاق.

ولم يشمل التقرير التالي، العقوبات التي فرضت على إداريي الفرق، فيما شمل مجالس الإدارات فقط.

عقوبات انضباطية على رؤساء وإدارات أندية المحترفين

1 النصر

(2 مليون و160 ألف ريال)

20 ألفا لتغريدة رئيس النادي سعود السويلم المتضمنة الإساءة لمسؤولي المباريات ولجنة الحكام

مليون ريال غرامة لرئيس النادي وإيقافه مباراتين لنشره تغريدات مسيئة لاتحاد القدم ورئيسه السابق قصي الفواز

600 ألف ريال لحوار رئيس النادي الفضائي المتضمن الإساءة لاتحاد القدم وعدد من منسوبيه

20 ألف ريال لنشر رئيس النادي تغريدات مسيئة للهلال

20 ألف ريال لرئيس النادي وإيقافه مباراتين لإساءته لجنة الحكام

100 ألف ريال بسبب إفشاء الأمين العام محمد المسبل رسالة الكترونية صادرة من بريده لنادي النصر

300 ألف على المتحدث الإعلامي الرسمي عبدالله بن رنان وإيقافه لمدة عام

100 ألف على المدير التنفيذي للنادي، أحمد البريكي وحرمانه من دخول الملاعب 3 أشهر لتصريحه بشأن ملف قضية منظورة

2 الهلال

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(210 آلاف ريال)

110 آلاف ريال لنشر رئيس النادي الأمير محمد بن فيصل تغريدات تعليقا على حوار رئيس النصر الفضائي

20 ألف ريال لتصريح رئيس النادي المسيء لاتحاد القدم

25 ألفا لنزول رئيس النادي الملعب في مباراة الأهلي

30 ألفا لنزول رئيس النادي أرضية الملعب بعد مباراة الفيصلي

25 ألفا لنزول رئيس النادي أرضية الملعب عقب مباراة الاتحاد

3 الشباب

(170 ألفا)

110 آلاف ريال لتعليق رئيس النادي خالد البلطان على حوار رئيس النصر الفضائي

20 ألف ريال لإساءة رئيس النادي للأهلي

20 ألف ريال لدخول رئيس النادي مضمار الملعب في مواجهة الفتح

20 ألف ريال على عضو مجلس الإدارة تركي المعجل لدخوله الملعب بعد مباراة الفيحاء

4 الوحدة

(80 ألفا)

50 ألفا على رئيس النادي حاتم خيمي وإيقافه 15 يوما لتصريحه حول قضية منظورة

غرامة 30 ألفا على نائب الرئيس عبدالله خوقير لنزوله مضمار الملعب قبل مباراة الباطن

5 الأهلي

(60 ألفا)

20 ألف ريال على رئيس النادي عبدالله بترجي لدخوله مضمار الملعب وعمل لقاءات تلفزيونية

40 ألفا على المتحدث الرسمي سالم الأحمدي لإساءته لرئيس الشباب ببرنامج فضائي

6 الاتحاد

(30 ألفا)

10 آلاف ريال على رئيس النادي نواف المقيرن لدخوله غرف تبديل الملابس

20 ألفا على نائب الرئيس حمد الصنيع لدخوله الملعب بين الشوطين

7 التعاون

(20 ألفا)

غرامة 20 ألف ريال على رئيس النادي محمد القامس لتصريح تضمن الإساءة لحكم مباراة فريقه أمام الهلال

8 الرائد

(20 ألفا)