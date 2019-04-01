شكرا لقرائتكم مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربى لمواجهة إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة إنبى فى الخامسة عصر الثلاثاء على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري العام . وضمت القائمة كل من : "محمود البدري ومحمد عادل واحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي واحمد يحيي ومحمد مسعد وعبد الرحمن فاروق وكابونجا ومحمود عادل وغنام محمد وحماده ناصر واحمد مجدي وجيمس تيدي ووهاب انان وموسي دياورا ومحمد موسي وكريم لالا ومحمد حسين عضل". ويحتل إنبى السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 11 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 27 هدف وتلقت شباكه 36 هدف فيما يحتل الانتاج الحربى المركز الثامن برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 33 هدف

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