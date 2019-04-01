شكرا لقرائتكم صن داونز يستعد لمواجهة الأهلي بتعادل سلبي أمام أورلاندو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم التعادل السلبى مواجهة صن داونز مع مضيفه أورلاندو بيراتس، والتى أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "إليس بارك"، فى قمة منافسات الجولة 28 من دوري جنوب أفريقيا.

بهذه النتيجة، استمر صن داونز فى صدارة جدول الترتيب برصيد 44 نقاط، بفارق 3 نقاط عن فريقى أورلاندو بيراتس وبيدفيست ويتس اللذان يتقاسمان المركز الثانى.

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وتعد هذه المباراة هى البروفة الأخيرة لصن داونز قبل المواجهة التى يخوضها أمام الأهلى، السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أفريقيا.

وحجز فريق صن داونز مقعده فى دور الثمانية لدورى الأبطال بعدما حل ثانياً فى جدول ترتيب المجموعة الأولى خلف الوداد البيضاوى المغربى.