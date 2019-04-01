شكرا لقرائتكم بعد تواجده مع كبار العالم.. صاموئيل إيتو ينتقل للدوري الزامبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعاقد الكاميرونى صاموئيل إيتو لاعب برشلونة وريال مدريد السابق مع نادي دينامو لوساكا الزامبي لمدة 6 أشهر فى صفقة انتقال حر.
المعروف أن أخر نادي لعب له صاموئيل إيتو هو نادى قطر القطرى بعد انتهاء تعاقد اللاعب مع فريق كونيا سبور التركي،عام 2018.
يتمتع إيتو صاحب الـ 37 عامًا بمسيرة كروية حافلة، حيث انضم اللاعب إلى صفوف 12 ناديا منها العديد من الأندية الأوروبية العريقة مثل برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي وإيفرتون، كما شارك في 118 مباراة دولية سجل فيها 56 هدفًا، بالإضافة إلى فوزه بكأس الأمم الأفريقية مع منتخب الكاميرون.
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