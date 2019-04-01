شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. أرسنال يتقدم بهدف أمام نيوكاسل(فيديو)... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق أرسنال الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، فى إنهاء الشوط الأول متقدما ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدف دون مقابل، فى المباراة المقامة بينهما على ملعب "الإمارات"، فى ختام منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج". سجل آرون رامسى هدف التقدم لصالح أرسنال ضد نيوكاسل فى الدقيقة 30 من زمن المباراة. Advertisements وألغى حكم المباراة هدفا لأرسنال سجله رامسى فى الدقيقة 12 من زمن المباراة بسبب مخالفة على لاعب الجانرز. ويحتل أرسنال المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بالتساوى مع السادس تشيلسي، وبفارق نقطة واحدة خلف الثنائي توتنهام ومانشستر يونايتد (61 نقطة لكلا منهما) بينما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.

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