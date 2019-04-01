شكرا لقرائتكم رسميا.. مباراة "ولاد العم" على ملعب السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة الغد بين الإسماعيلى والمقاولون العرب بالدورى على استاد السويس. كان الأمن قد رفض إقامة المباراة على ستاد السويس، وقام عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية بمحاولات مع الأمن للحصول على الموافقة وهو ما تم خلال الساعات الأخيرة.

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