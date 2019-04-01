شكرا لقرائتكم طائرة الأهلى تتخطى إنجيس الإيفوارى فى افتتاح البطولة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره إنجيس الإيفوارى بنتيجة 3 /0 فى إطار لقاء الإفتتاح بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها القلعة الحمراء . Advertisements يقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى التى تضم كلا من ، إنجيس كوت ديفوار والشرطة البتشوانى والأسمنت الأثيوبى وأهلى طرابلس الليبى. وكان حفل إفتتاح البطولة أقيم قبل لقاء الإفتتاح بحضور مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب و عمرو علوانى رئيس الإتحاد الأفريقى .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة الأهلى تتخطى إنجيس الإيفوارى فى افتتاح البطولة الأفريقية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.