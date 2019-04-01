شكرا لقرائتكم بعد غياب 51 يوما.. الننى يشارك مع أرسنال أمام نيوكاسل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد الدولى المصرى محمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى، للمشاركة مع فريقه فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" أمام نيوكاسل يونايتد، بعد غياب 51 يوما.

وشارك الننى مع الجانرز كبديل لآرون رامسى، فى الدقيقة 67 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "الإمارات"، فى ختام منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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وكان الننى غاب عن المشاركة مع أرسنال فى المواجهات الأربع الأخيرة بالبريميرليج، حيث يعود الظهور الأخير للاعب المصرى لمواجهة هيدرسفيلد تاون فى 9 فبراير الماضى بالجولة 26 من المسابقة.

ويحتل أرسنال المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بالتساوى مع السادس تشيلسي، وبفارق نقطة واحدة خلف الثنائي توتنهام ومانشستر يونايتد (61 نقطة لكلا منهما) بينما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.