شكرا لقرائتكم لاسارتى يستبعد أيمن أشرف من معسكر الأهلي قبل مواجهة الاتحاد السكندري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل غادر أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي معسكر فريقه في برج العرب بعد شعوره بأجهاد عضلي والام في منطقة الظهر.
ويغيب أيمن اشرف عن الأهلي في مواجهة الاتحاد السكندري غدا في الدوري العام ،علي أن يسافر مع الفريق الأحمر الأربعاء لجنوب افريقيا قبل مواجهة صن داونز في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا.
يلتقى فريق الكرة بالنادى الأهلى مع الإتحاد السكندرى في السابعة والنصف مساء غدا الثلاثاء باستاد برج العرب فى اطار فعاليات الاسبوع الـ 27 من الدورى الممتاز .
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