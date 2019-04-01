شكرا لقرائتكم الزمالك يسدد 20 ألف دولار لحكم مواجهة سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل مسؤلى نادى الزمالك مبلغ وقدره 20 ألف دولار إلى خزينة اتحاد الكرة لاستقدام حكم أجنبى لإدارة مباراة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن مؤجلات الاسبوع الرابع والعشرين بالدورى.
وكشف مصدر داخل نادى الزمالك ان هناك ٥ ألاف دولار متبقة لاستقدام طاقم التحكيم سيتم دفعها فى الساعات القادمة ، وأكد المصدر ان هناك اتجاه داخل الجبلاية لاستقدام حكام من اوروبا الشرقيه وتحديدا من يوغسلافيا لإدارة المباراة.
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