شكرا لقرائتكم رئيس أتلتيكو يكشف مصير جريزمان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم إنريكى سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد الإسبانى، الجدل حول مستقبل النجم الفرنسى أنطوان جريزمان مع الروخى بلانكوس.

قال سيريزو فى تصريحاته لبرنامج " EL RONDO" على التلفزيون الإسبانى، "جريزمان لن ينتقل من أتلتيكو مدريد ولن يوقع لنادى برشلونة"، مشددا "بالتأكيد سيبقى فى أتلتيكو".

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وكان جريزمان علق فى تصريحاته مؤخرا عن إمكانية انتقاله لصفوف برشلونة "لقد اعتدت على هذه الشائعات، ولكنني أيضًا سئمت منها، كل سنة تخرج نفس الشائعات عن مستقبلي".

يذكر أن الصحافة الكتالونية كشفت فى وقت سابق عن اقتراب انتقال أنطوان جريزمان لصفوف برشلونة واللعب بقميصه بداية من الموسم المقبل.