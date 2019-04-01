بيراميدز يتخطى بتروجت ويزاحم القطبين على لقب الدورى...

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جدة - عمرو شويل فاز فريق بيراميدز على بتروجت، بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الاثنين، على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
أحرز هدفى بيراميدز البوركينى إيريك تراورى الذى شارك بديلاً لمحمد فاروق فى الدقيقة 59، ونجح فى تسجيل ثنائية لفريقه فى 3 دقائق، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 64، والثانى فى الدقيقة 67، ليتخطى بيراميدز حاجز الـ 50 نقطة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 51، محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 47 هدف وتلقت شباكه 24 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 فى المركز السادس عشر، بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.
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