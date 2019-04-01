أرسنال يتخطى نيوكاسل ويقتحم المربع الذهبى للبريميرليج بمشاركة النني...

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جدة - عمرو شويل حقق فريق أرسنال الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، فوزا غاليا على ضيفه نيوكاسل يونايتد، بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "الإمارات"، فى ختام منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
سجل آرون رامسى هدف الفوز لصالح أرسنال ضد نيوكاسل فى الدقيقة 30 من زمن المباراة، ثم أضاف ألكسندر لاكازيت ثانى أهداف الجانرز بطريقة رائعة فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء.
وألغى حكم المباراة هدفا لأرسنال سجله رامسى فى الدقيقة 12 من زمن المباراة بسبب مخالفة على لاعب الجانرز.
الننى يعود للمشاركة مع أرسنال
وعاد الدولى المصرى محمد الننى، للمشاركة مع الجانرز فى البريميرليج بعد غياب 51 يوما، حيث شارك كبديل لآرون رامسى، فى الدقيقة 67 من زمن المباراة.
وكان الننى غاب عن المشاركة مع أرسنال فى المواجهات الأربع الأخيرة بالبريميرليج، حيث يعود الظهور الأخير للاعب المصرى لمواجهة هيدرسفيلد تاون فى 9 فبراير الماضى بالجولة 26 من المسابقة.
أرسنال يقتحم المربع الذهبى للدوري الإنجليزي
بهذه النتيجة، يتقدم أرسنال للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 63 نقطة خلف فريقى ليفربول ومانشستر سيتى صاحبى المركزين الأول والثانى برصيد 79 و77 نقطة على الترتيب.
وجاء الجانرز ثالثا بفارق نقطتين عن فريقى توتنهام ومانشستر يونايتد (61 نقطة لكلا منهما)، و3 نقاط عن تشيلسى صاحب المركز السادس.
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