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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الإثنين 1/ 4/ 2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرز 7 منها، آخر كلام.. مباراة الأهلى والاتحاد ببرج العرب بعد رفض الأمن نقلها للمكس، وتضاؤل فرص عودة النقاز للزمالك أمام سموحة. آخر كلام.. مباراة الأهلى والاتحاد ببرج العرب بعد رفض الأمن نقلها للمكس أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى غدًا الثلاثاء ببرج العرب بعد رفض الأمن إقامتها باستاد المكس. أيمن أشرف يغادر معسكر الأهلى فى برج العرب قبل مواجهة الاتحاد.. اعرف السبب غادر أيمن أشرف، مدافع النادى الأهلى، معسكر فريقه فى برج العرب بعد شعوره بإجهاد عضلى وآلام فى منطقة الظهر. فيديو.. محمود علاء يزيل خياطة الوجه ويستعد بقوة لمواجهة سموحة أزال محمود علاء مدافع الزمالك "خياطة" جرح الوجه، بعد الإصابة التى تعرض لها فى الحاجب الأيمن، خلال مشاركته فى ودية المنتخب الوطنى ونيجيريا، وتطلبت خياطة بـ10 غرز، وأدت لغياب اللاعب عن مباراة الأهلى فى القمة 117 بالدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى. تضاؤل فرص عودة النقاز للزمالك أمام سموحة Advertisements تضاءلت فرص عودة التونسي حمدى النقاز لقيادة الجبهة اليمنى فى الزمالك، خلال مواجهة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد بتروسبورت. الأمن يوافق رسميًا على إقامة مباراة الإسماعيلى والمقاولون غدًا بالسويس تلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة الغد بين الإسماعيلى والمقاولون العرب بالدورى على بالسويس. فيديو.. الطلائع يهزم الحرس بثلاثية ويقفز للمركز العاشر بالدورى فاز فريق طلائع الجيش، على حرس الحدود بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز. فيديو.. بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية نظيفة ويطارد القطبين على القمة فاز فريق بيراميدز على بتروجت، بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الإثنين، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

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