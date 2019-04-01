شريف إكرامى خارج حسابات الأهلى فى مواجهة صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج شريف إكرامى حارس مرمى النادي الأهلى من حسابات الجهاز الفني لناديه بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي، لاستمرار معاناته من الإصابة، حيث يواصل الحارس الدولي خلال هذه الفترة تنفيذ برنامجه التأهيلى.
ويعاني شريف إكرامي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة، ويخوض تدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى، تمهيداً للعودة لتدريبات ومباريات الفريق الأحمر بعد رحلة جنوب أفريقيا.
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