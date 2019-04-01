شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاثنين 1/4/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الإثنين العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذي يستعد لمواجهة الإتحاد السكندري غدًا الثلاثاء فى بطولة الدوري العام.

لاسارتي يستعين بـ"الشحات وجيرالدو وجمعة" في لقاء الاتحاد السكندرى

إستقر مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على الدفع بأكثر من لاعب لم يُشارك في مباريات الفريق الماضية بشكل أساسي خلال مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها الثامنة من مساء غداً ، الثلاثاء، باستاد برج العرب في الدوري الممتاز.

ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين حسين الشحات والأنجولي جيرالدو وصالح جمعة وياسر إبراهيم وأن كان الثنائي صالح وجيرالدو قد شارك لفترة قصيرة في لقاء الزمالك الأخير بالدوري الذى إنتهى بالتعادل السلبي.

سوبر كورة يكشف سر مشاركة عمار حمدى أمام الأهلى رغم قرار منع المعارين

يشارك عمار حمدى، لاعب الأهلى المعار للاتحاد السكندرى، مع فريقه ضد المارد الأحمر فى اللقاء المقرر له غدًا الثلاثاء فى الجولة 26 من الدورى المصرى، رغم قرار الأهلى بمنع اللاعبين المعارين من اللعب أمامه مع الفرق التى خرجوا لها على سبيل الإعارة.

لاسارتي يستعد لزعيم الثغر بمحاضرات فيديو ويطمئن على المصابين

يعقد مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين داخل معسكر الفريق ببرج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى غداً بالأسبوع السابع والعشرين للدورى.

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وتشهد المحاضرة الفنية للخواجة لاسارتى استعراض لقطات مجمعة لمباريات الاتحاد السكندرى الأخيرة فى مسابقة الدورى لرصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل مواجهة الغد، مع تحفيظ اللاعبين خطة المباراة.

الأهلى يكلف جوهر نبيل برئاسة بعثة فريق اليد بالمغرب

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف جوهر نبيل عضو مجلس الادارة برئاسة بعثة الفريق الاول لكرة اليد رجال التي تتوجه اليوم إلى المغرب، لخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

وتقرر أن يرأس جوهر نبيل البعثة التي تغادر القاهرة في الرابعة والنصف عصر اليوم إلى مدينة كازابلانكا، ومنها إلى مدينة وجدة التي تستضيف فعاليات البطولتين ، حيث يدخل الفريق معسكرا مغلقا؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم الخميس القادم.

أيمن أشرف يغادر معسكر الأهلى فى برج العرب قبل مواجهة الاتحاد.. اعرف السبب

غادر أيمن أشرف، مدافع النادى الأهلى، معسكر فريقه فى برج العرب بعد شعوره بإجهاد عضلى وآلام فى منطقة الظهر.

رجال الأهلى يهزمون إنجيس الإيفوارى فى افتتاح البطولة الأفريقية

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره إنجيس الإيفوارى بنتيجة 3 /0 فى إطار لقاء الافتتاح بالبطولة الأفريقية التى تستضيفها القلعة الحمراء.