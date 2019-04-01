شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الاثنين 1/4/2019 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الإثنين 1/ 4/ 2019 مباراتان فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه طلائع الجيش نظيره حرس الحدود، واستضاف بتروجت فريق بيراميدز.

الطلائع يهزم الحرس بثلاثية ويقفز للمركز العاشر بالدورى

فاز فريق طلائع الجيش، على حرس الحدود بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى، وأحرز ثلاثية الطلائع مصطفى محمد فى الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، وعلى الزهدى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، ومصطفى محمد فى الدقيقة 65 من الشوط الثانى.

وبهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدف وتلقت شباكه 31 هدفًا.