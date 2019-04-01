شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الإثنين 1/4/2019 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الإثنين 1/4/2019 مباراتان فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه طلائع الجيش نظيره حرس الحدود، واستضاف بتروجت فريق بيراميدز، وجاءت نتائج مباريات اليوم. الطلائع يهزم الحرس بثلاثية ويقفز للمركز العاشر بالدورى الطلائع يهزم الحرس بثلاثية ويقفز للمركز العاشر بالدورى فاز فريق طلائع الجيش، على حرس الحدود بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى، وأحرز ثلاثية الطلائع مصطفى محمد فى الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، وعلى الزهدى فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، ومصطفى محمد فى الدقيقة 65 من الشوط الثانى. وبهذه النتيجة يحتل الطلائع المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 10 لقاءات، وسجل لاعبوه 31 هدفًا وتلقت شباكهم 31 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 11 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدف وتلقت شباكه 31 هدفًا. Advertisements بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية نظيفة ويطارد القطبين على القمة بيراميدز يهزم بتروجت بثنائية نظيفة ويطارد القطبين على القمة فاز فريق بيراميدز على بتروجت، بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما، على ستاد الجيش بالسويس، أحرز هدفى بيراميدز البوركينى إيريك تراورى الذى شارك بديلاً لمحمد فاروق فى الدقيقة 59، ونجح فى تسجيل ثنائية لفريقه فى 3 دقائق، حيث أحرز الهدف الأول فى الدقيقة 64، والثانى فى الدقيقة 67، ليتخطى بيراميدز حاجز الـ 50 نقطة. بهذه النتيجة يرتفص رصيد بيراميدز للنقطة 51، محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 14 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 47 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد بتروجت عند النقطة 25 فى المركز السادس عشر، بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدفًا.

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