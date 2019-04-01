شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق رسميًا على إقامة مباراة الإسماعيلى والمقاولون غدًا بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة موافقة رسمية من الجهات الأمنية على إقامة مباراة الغد بين الإسماعيلى والمقاولون العرب بالدورى على بالسويس. كان الأمن قد رفض إقامة المباراة على استاد الجيش السويس، وقام عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذى للجبلاية بمحاولات مع الأمن للحصول على الموافقة وهو ما تم خلال الساعات الأخيرة.

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