شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة".. اتحاد الكرة يستقر على حكم مواجهة الزمالك وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو نادى الزمالك مبلغًا وقدره 20 ألف دولار إلى خزينة اتحاد الكرة لاستقدام حكم أجنبى لإدارة مباراة سموحة المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن المؤجلات من الاسبوع الرابع والعشرين بالدورى. Advertisements

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