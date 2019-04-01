فوز الأهلى والزمالك فى تاسع جولات الدور الثانى بدورى سيدات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3/0 فى إطار الجولة التاسعة بالدور الثانى من الدورى الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 .
وشهدت هذه الجولة فوز كل من الزمالك على 6 أكتوبر 3/0 وسبورتنج على الطيران 3/0 والشمس على النصر 3/0 والزهور على أصحاب الجياد 3 /2 .
جدير بالذكر أن لقاء الأهلى مع هليوبوليس تم نقله على صالة استاد القاهرة بسبب انشغال صالة الأهلى بالبطولة الأفريقية للرجال .
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