شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يغادر معسكر الأهلى فى برج العرب قبل مواجهة الاتحاد.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر أيمن أشرف، مدافع النادى الأهلى، معسكر فريقه فى برج العرب بعد شعوره بإجهاد عضلى وآلام فى منطقة الظهر.

ويغيب أيمن أشرف عن الأهلى فى مواجهة الاتحاد السكندرى غدا فى الدورى العام، على أن يسافر مع الفريق الأحمر الأربعاء لجنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويلتقى فريق الكرة بالنادى الأهلى الاتحاد السكندرى فى السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد برج العرب، فى إطار فعاليات الاسبوع الـ 27 من الدورى الممتاز .