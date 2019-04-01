نتيجة مباراة النصر والجيل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تُستأنف مواجهات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم بمباراة النصر والجيل التى تُقام على استاد الملك فهد الدولي، وقد فاز النصر على الهلال في المباراة السابقة وهو ما جعله في مُقدمة الدوري بفارق نقطة عن منافسه التقليدي الهلال، ويبحث النصر عن الفوز في مباراته أمام الجيل للوصول لنصف نهائي البطولة، وقد تم تحديد موعد المباراة في الثامنة والنصف وخمس دقائق بتوقيت السعودية على قناة السعودية الرياضية الثانية ودوري بلس الثانية بتعليق من سمير المعيرفي وأحمد النفيسة.

نتيجة مباراة النصر والجيل

ويبحث لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله عن تسجيل هدف جديد في لقاء اليوم ليقترب من مُعادلة لقب عمر السومة لاعب الأهلي، حيث سجل حمد الله في 7 مباريات متتالية بينما سجل السومة في تسعة مباريات متتالية وأصبح صاحب أطول سلسلة تهديفية في الدوري السعودي منذ 11 عام.