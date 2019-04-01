الاتحاد يفوز على الباطن برباعية ويتأهل لنصف النهائي في مباراة رائعة ومُثيرة

يلتقي الاتحاد مع الباطن في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم؛ وقد انتفض الاتحاد في المباريات الماضية وحقق أداء جيد وبعض النتائج الجيدة على المستوى الدولي والمحلي مما يجعل العاشقين له يحلمون بالفوز والوصول لنصف النهائي والأمل في الفوز بالبطولة بعد ضياع المنافسة على لقب الدوري، ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد قدم مستوى عالي في المباريات السابقة حيث خسر في مباراتين وتعادل في مباراة وفاز في مباراتين في الخمسة مباريات السابقة في الدوري؛ أما الباطن فقد خسر في 3 مباريات وتعادل في واحدة وفاز في أخرى ويحتل المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري.

نتيجة مباراة الاتحاد والباطن

تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة في السعودية والخامسة و35 دقيقة بتوقيت جرينتش، وتُنقل على القناة الرياضية الأولى السعودية ودوري بلس الثالثة بتعليق بلال علام وسعد يحيى على ملعب الجوهرة المُشعة.

الدقيقة 11: تمريرة مقطوعة وهجمة مرتدة على الاتحاد والدفاع يتدخل ويُنقذ الموقف

الدقيقة 12: الهدف الأول للباطن في المباراة

الدقيقة 38: الهدف الثاني للباطن بعد انفراد بالمرمى والاتحاد يُعاني

الدقيقة 44: الاتحاد يُقلص الفارق إلى هدف واحد بعد تسجيله هدفه الأول

الشوط الثاني بدأ الآن

الدقيقة 52: توقف اللعب لسقوط لاعب على أرضية الملعب

الدقيقة 58: ألكساندر بريجوفيتش يُسجل الهدف الثاني لصالح اتحاد جدة والنتيجة تُصبح 2-2 حتى الآن

الدقيقة 70: الاتحاد يُسجل الهدف الثالث في اللقاء

الدقيقة 71: الهدف الرابع للاتحاد وريمونتادا قوية والاتحاد يقترب من نصف النهائي

الدقيقة 75: الهدف الثالث للباطن في شباك الاتحاد

نهاية اللقاء بانتصار الاتحاد بنتيجة 4-3