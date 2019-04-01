نتيجة مباراة الاتحاد والباطن في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ويسعى كلاهما لتحقيق نصر غالي على الآخر، فالاتحاد يُعاني من النتائج السيئة ويُريد مصالحة جماهيره بينما الباطن يريد تعديل نتائجه في الفترة الأخيرة والمنافسة على بطولة الكأس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت مكة المُكرمة، كما سيتم نقل المباراة على قناة KSA SPORT +1 وDawri Plus 3 HD بتعليق من بلال علام وسعد يحيى في المباراة رقم 57 من بطولة الكأس حتى الآن.
مباراة الاتحاد والباطن
وقد عانى الاتحاد من خسارة أخيرة في المباراة السابقة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين فقط، وقد تقدم الاتحاد في بداية المباراة وسيطر بكل قوة على الشوط الأول ولكنه خسر في النهاية بعد تراجع مستواه الذي ظهر به في الشوط الثاني من المباراة.
- الدقيقة 11: خطأ دفاعي من الاتحاد كاد يُكلف هدف ولكن الدفاع يتدارك الخطأ بسرعة
- الدقيقة 12: الباطن يتقدم بهدف ولا أروع
- الدقيقة 37: الهدف الثاني لصالح فريق الباطن من انفراد بحارس مرمى الاتحاد
- الدقيقة 44: الهلال يُسجل هدفه الأول في اللقاء والنتيجة أصبحت 2-1 ويسعى للتعادل ولكن الشوط الأول ينتهي
- بداية الشوط الثاني من المباراة
- الدقيقة 56: الاتحاد يُحاصر الباطن في وسط ملعبه ومحاولات لإحراز الهدف الثاني
- الدقيقة 58: تحاد جدة يتعادل في مباراة اليوم عن طريق اللاعب ألكساندر بريجوفيتش الذي سجل هدفي الفريق
- الدقيقة 70: الهدف الثالث لصالح نادي الاتحاد
- الدقيقة 71: الاتحاد يسجل الهدف الرابع في شباك الباطن ليختتم المباراة قبل انتهائها.
- الدقيقة 75: الهدف الثالق لصالح الباطن والنتيجة تُصبح 4-3 في شوط اللقاء الثاني
- نهاية المباراة بفوز الاتحاد بنتيجة 4-1 وتأهل لنصف النهائي