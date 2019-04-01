نتيجة مباراة الاتحاد والباطن في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ويسعى كلاهما لتحقيق نصر غالي على الآخر، فالاتحاد يُعاني من النتائج السيئة ويُريد مصالحة جماهيره بينما الباطن يريد تعديل نتائجه في الفترة الأخيرة والمنافسة على بطولة الكأس، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وثلاثين دقيقة بتوقيت مكة المُكرمة، كما سيتم نقل المباراة على قناة KSA SPORT +1 وDawri Plus 3 HD بتعليق من بلال علام وسعد يحيى في المباراة رقم 57 من بطولة الكأس حتى الآن.

مباراة الاتحاد والباطن

وقد عانى الاتحاد من خسارة أخيرة في المباراة السابقة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين فقط، وقد تقدم الاتحاد في بداية المباراة وسيطر بكل قوة على الشوط الأول ولكنه خسر في النهاية بعد تراجع مستواه الذي ظهر به في الشوط الثاني من المباراة.