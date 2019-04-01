النصر يفوز برباعية نظيفة على الجيل ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

عشاق النصر والجيل على موعد مع ساعة ونصف من المُتعة الكروية في لقاء يتجدد ضمن بطولة كأس خادم الحرمين في دور ربع النهائي، حيث يلتقي الفريقان في تمام الساعة 7:35 بتوقيت السعودية على قناتي السعودية الرياضية 2 ودوري بلس 2 ويُعلق على اللقاء سمير المعيرفي وأحمد النفيسة.

مباراة النصر والجيل

ومن الجدير بالذكر أن النصر قد تغلب على الهلال في مباراة القمة بالدوري واقتنص الصدارة من جعبته، حيث سجل النصر وتعادل الهلال ثم تقدم النصر وتعادل الزعيم مرة أخرى ليأتي الهدف القاتل ويُعلن فوز النصر في المباراة، وبهذا فإن النصر يستحوذ على صدارة الدوري السعودي بفارق نقطة وحيدة عن الزعيم.

النصر

وقد وقع الاتحاد السعودي غرامات على النصر والهلال في المباراة السابقة بسبب تصرفات الجماهير، وقد انتصر النصر على الفيحاء في دور الستة عشر بنتيجة 6-0 بينما انتصر الجيل على أبها بهدف نظيف في نفس الدور من البطولة، ويأمل النصر اليوم في مواصلة الانتصارات لاسعاد الجماهير.