اليوم الجديد
احتفل الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.
ونشر صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة له برفقة زوجته وابنته داخل سيارته محتفلًا بانتصار الريدز.
وساهم صلاح في هدف فوز فريقه بالدقيقة 90، بعد رأسية قوية منه تصدى لها حارس توتنهام، قبل أن تصطدم بمدافع الفريق وتسكن الشباك.
تعليقات القراء
كانت هذه تفاصيل خبر صورة .. صلاح يحتفل مع مكة وزوجته بفوز ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.