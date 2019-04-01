صورة .. صلاح يحتفل مع مكة وزوجته بفوز ليفربول

اليوم الجديد

احتفل الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بفوز فريقه أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ونشر صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة له برفقة زوجته وابنته داخل سيارته محتفلًا بانتصار الريدز.

وساهم صلاح في هدف فوز فريقه بالدقيقة 90، بعد رأسية قوية منه تصدى لها حارس توتنهام، قبل أن تصطدم بمدافع الفريق وتسكن الشباك.