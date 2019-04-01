مهند مجدي : سعداء باختيار الأهلي لتنظيم بطولة افريقيا للطائرة للعام الثاني علي التوالي

أبدي مهند مجدي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة “رجال”، التي ينظمها النادي الأهلي حتى 11 من أبريل الجاري، سعادته وترحيبه بالفرق المشاركة في البطولة، خلال الكلمة التي ألقاها في حفل الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم، الاثنين، على صالةالأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.
وقال «مجدي»: «نيابة عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وجميع أعضاء مجلس الادارة، أتقدم بالتحية لجميع الحضور بداية من الدكتور عمرو علواني، رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ونائب
وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قائلا: «أهلا بكل الحضور في البيت الكبير، النادي الأهلي. أتمنى أن يكون النادي خير ممثل للاتحاد الإفريقي للعبة، الذي نتقدم إليه بالشكر على اختيار النادي الأهلي للعام الثاني على التوالي لتنظيم البطولة، التي نتمنى خلال منافساتها التوفيق للجميع.»
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