صن داونز يتعادل مع أورلاندو بايرتس بالدوري الجنوب إفريقي

انتهت مباراة صن داونز مع نظيره أورلاندو بايرتس بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري الجنوب إفريقي. صن داونز تعادل مع غريمه التقليدي أورلاندو بايرتس وحافظ على صدارة الدوري الجنوب إفريقي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا. بايرتس وحافظ على صدارة الدوري الجنوب إفريقي قبل مواجهة الأهلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا. وبهذه النتيجة يواصل صن داونز تصدره ترتيب الدوري الجنوب إفريقي برصيد 44 نقطة، فيما يحل أورلاندو وصيفًا برصيد 41 نقطة. ويستضيف صن داونز نظيره الأهلي المصري في السادس من الشهر الجاري في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب في القاهرة في الرابع عشر من الشهر ذاته.

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