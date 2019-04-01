شاهد.. بيراميدز يصعق بتروجت بثنائية ويقلص الفارق مع الأهلي والزمالك

حقق فريق بيراميدز فوزا مهما وصعبا على بتروجت بهدفين نظيفين بستاد الجيش الثالث بالسويس ضمن الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز. احرز الهدفين البديل اريك تراوري في الدقيقتين 64 و67 في لقاء سيطر فيه الفريق الفائز خاصة في الشوط الثاني وأضاع مهاجموه عدة فرص سهلة من جانب اكينو ومحمد فاروق وتراوري خاصة مع محاولات الفريق البترولي الهجوم لإدراك التعادل. الشوط الثاني وأضاع مهاجموه عدة فرص سهلة من جانب اكينو ومحمد فاروق وتراوري خاصة مع محاولات الفريق البترولي الهجوم لإدراك التعادل. ووضح منذ البداية فارق الخبرة والإمكانيات لصالح بيراميدز وكان في الإمكان زيادة الحصيلة التهديفية. بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز الى 51 نقطة محتفظا بالمركز الثالث، وضيق الفارق مع الأهلي" الثاني" إلى نقطة واحدة وبيراميدز لعب مباراتين زيادة عن الوصيف والمتصدر الزمالك صاحب الـ54 نقطة،بينما تجمد رصيد بتروجت عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر. Advertisements شاهد الأهداف ..

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