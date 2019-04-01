فاران يخبر ريال مدريد بنيته في المغادرة بالميركاتو الصيفي

أبلغ المدافع الدولي الفرنسي “رافاييل فاران” مجلس إدارة ريال مدريد من خلال وكيل أعماله باتخاذه لقرار الرحيل إلى نادٍ آخر في الميركاتو الصيفي المقبل حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين.

وكشف برنامج “خوجونيس” الذي يبث عبر القناة السادسة الإسبانية أن بطل مونديال روسيا أخبر نادي ريال مدريد بنيته في مغادرة النادي بحلول نهاية الموسم، ليؤكد الشائعات التي ترددت عن هذا الأمر مؤخراً.

وأشارت مصادر البرنامج إلى أن ريال مدريد لم يمنع البالغ من العمر 25 عامًا من الانتقال إلى فريق آخر خلال الميركاتو الصيفي، لكنه اشترط على وكيل أعماله تلبية المطالب المالية قبل الموافقة على بيعه.

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ومع ذلك، أكدت تقارير صحفية محاولة مسؤولي النادي الملكي منع فاران من الرحيل عن ملعب سانتياجو برنابيو خلال الصيف، والبداية كانت الاستعانة بخدمات المدرب زين الدين زيدان لمدة ثلاث سنوات قادمة.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد المدافع الدولي الفرنسي مع ريال مدريد لـ 200 مليون يورو ، لكن من المتوقع أن يوافق الرئيس فلورنتينو بيريز على بيعه في حال حصل على 100 مليون يورو.

وما زال سبب تفكير رافاييل فاران في الرحيل عن ريال مدريد غير معروف، فهل هو يتعلق بانضمام المدافع البرازيلي جابرييل ميليتاو أم يتعلق بضعف راتبه السنوي الذي يصل لـ 5.8 مليون يورو؟.