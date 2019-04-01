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سولشاير يحدد موقفه من بقاء بوجبا مع مانشستر يونايتد

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تحدث أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر الإنجليزي اليوم الإثنين عن مستقبل اللاعب بول بوجبا بعد الشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية عن إمكانية انتقاله إلى هذا الصيف.

وجاءت تصريحات المدرب النرويجي الذي وقع عقداً دائماً مع نادي الشياطين الحمر قبل يوم واحد على المباراة التي سيخوضها فريقه أمام وولفرهامبتون في الجولة الثالثة والثلاثين من الممتاز، وبعد ساعات من تصريحات زيدان عن بوجبا (اقرأ المزيد).

أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد (صور: Getty)
أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد (صور: Getty)

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الوولفز: “بوجبا لم يتحدث عن نفسه عندما أشار إلى ريال مدريد بقوله إنه ناد يحلم به أي لاعب ، هو كان يريد أن يشير بأن أي لاعب يرغب في اللعب مع هذا الفريق”.

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وحول بول بوجبا واحترافية زيدان وأجاب سولشاير “هو رجل رائع للغاية ومهذب، بينما زيدان يعتبر أيقونة فرنسا، إنه مدرب رائع كما كان لاعباً رائعاً، أنا شخصيا لعبت أمامه وأعتقد أن بوجبا أجاب على هذا السؤال”.

وختم حديثه: “بوجبا سعيد هنا ويلعب بشكل رائع جداً وسيكون جزءاً أساسياً من مشروعنا، هذا لم يتغير على الإطلاق سواء بالنسبة لنا جميعاً”.

أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد (صور: Getty)
أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد (صور: Getty)

 

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