رياضة | أهداف مباراة - الإتحاد 4 × 3 الباطن | كأس خادم الحرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الإتحاد 4 × 3 الباطن | كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلائع الجيش
3
x
17:00
0
حرس الحدود
بتروجيت
0
x
19:30
2
بيراميدز
الدوري الإنجليزي الممتاز
أرسنال
0
x
21:00
0
نيوكاسل يونايتد
كأس السوبر التونسي
الترجي الرياضي
2
x
18:00
1
النادي البنزرتي
كأس خادم الحرمين الشريفين - السعودية
الإتفاق
2
x
17:35
3
الهلال
النصر
4
x
19:35
0
الجيل
الاتحاد
4
x
19:35
3
الباطن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الفيحاء
0
x
17:55
2
الأهلي