رياضة | مفاجآت في قائمة اللاعبين الأكثر دخلاً في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة اللاعبين الأكثر دخلاً في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية، قائمة أعلى 5 لاعبين يتقاضون أجرًا في العالم، وتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم فريق برشلونة هذه القائمة.

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ويتقاضى ميسي 130 مليون يورو، ويأتي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس في المركز الثاني بـ113 مليون يورو، ويتواجد البرزايلي نيمار دا سيلفا في المركز الثالث بـ91.5 مليون يورو.

ويأتي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، في المركز الرابع بـ44.5 مليون يورو، وفي المركز الخامس في تلك القائمة فهو الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد بـ40.2 مليون يورو.